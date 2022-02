Sim schließt Möglichkeit von Zusammenschluss mit Lee aus

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftskandidatin der Gerechtigkeitspartei, Sim Sang-jung, hat die Möglichkeit eines Zusammenschlusses mit Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas kategorisch abgelehnt.Entsprechendes sagte Sim bei einer von der Journalistenorganisation Kwanhun Club veranstalteten Diskussion am Montag.Sie warf der Regierungspartei vor, den bei den Kerzenlicht-Demonstrationen zum Ausdruck gebrachten Wunsch der Bürger verraten zu haben. Damit habe sie in Bezug auf die anstehende Präsidentschaftswahl in erheblichem Maße für eine Stimmung gesorgt, dass über die Regierung geurteilt werden müsse, was schließlich zur „Auferstehung“ der Partei Macht des Volks (PPP) geführt habe. Dafür trage die Minjoo-Partei ihrer Meinung nach die größte Verantwortung, sagte Sim.Sim äußerte sich außerdem zum Vorschlag des Kandidaten der Partei des Volks, Ahn Cheol-soo, gegenüber dem PPP-Kandidaten Yoon Suk Yeol, mit einem Einheitskandidaten anzutreten. Sie sei enttäuscht, weil Ahn zuvor die Absicht erklärt habe, das Zweiparteiensystem zu beenden, hieß es.