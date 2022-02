Corona-Schnelltests sollen zum Festpreis von 6.000 Won verkauft werden

Photo : YONHAP News

Corona-Schnelltests sind künftig zum Festpreis von 6.000 Won erhältlich.Das teilte das Ministerium für Lebens- und Arzneimittelsicherheit am Montag mit.Die Preisobergrenze bleibe zunächst bis zum 5. März in Kraft.Zuletzt war die Nachfrage nach Schnelltests für zu Hause kräftig gestiegen, da die Regierung ihr System für die Testungen umgestellt hatte. Anspruch auf einen PCR-Test besteht mittlerweile nur noch nach einem positiven Schnelltest.Der Festpreis von umgerechnet fünf Dollar gilt für Packungen mit jeweils 20 Teststreifen, die in Apotheken oder Convenience Shops oder über andere Vertriebskanäle verkauft werden.Die neue Regelung gilt hingegen nicht für Packungen mit einem, zwei oder fünf Teststreifen, die zunächst in den Handel kamen.Das Ministerium unterzeichnete mit sieben führenden Convenience Shop-Ketten Vereinbarungen, damit überall gleiche Preise herrschen und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage stabilisiert werden kann. Auch der nationale Apotheken-Verband wurde um eine Zusammenarbeit gebeten.Die neuen Testkits sollen am Mittwoch an rund 30.000 Filialen der Ketten CU und GS25 ausgeliefert werden. Noch diese Woche sollen die Packungen auch in den Filialen der anderen Ketten von 24-Stunden-Läden verkauft werden.