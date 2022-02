KDCA-Chefin: Vierte Corona-Impfung für breite Allgemeinheit nicht vorgesehen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Gesundheitsbehörden planen zurzeit keine vierte Corona-Impfung für die breite Allgemeinheit.Die Chefin der Seuchenkontrollbehörde KDCA, Jeong Eun-kyeong, sagte am Montag, dass die zweite Booster-Impfung nicht im Impfpass-System berücksichtigt werde. Denn die zweite Auffrischung beträfe lediglich eine kleine Gruppe von Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder die pflegebedürftig seien.Mit der vierten Impfung werde in dieser Gruppe schweren Verläufen angesichts der Omikron-Ausbreitung vorgebeugt. Es werde aber darüber nachgedacht, ob auch Menschen aus der Hochrisikogruppe eine weitere Spritze erhalten sollen.Zu dieser Gruppe zählen in Südkorea Menschen ab 60 Jahren und medizinisches Personal, das Covid-19-Patienten versorgt.Jeong sagte weiter, dass hinsichtlich der Notwendigkeit und Wirksamkeit einer vierten Impfung die Situation im Ausland beobachtet werde.