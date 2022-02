Offizielle Wahlkampfphase für Präsidentenwahl begonnen

Photo : KBS News

In Südkorea hat am Dienstag die offizielle Wahlkampfphase für die Präsidentenwahl am 9. März begonnen.In der heißen Wahlkampfphase dürfen die Kandidaten und ihre Unterstützer Schärpen und Namensschilder tragen und verschiedene andere Mittel einsetzen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.Der Wahlkampf geht am 8. März, am Tag vor den Wahlen, zu Ende.In den kommenden 22 Tagen dürfen die Kandidaten zum Beispiel auch Plakate anbringen lassen, in der Öffentlichkeit Reden halten und dafür Wahlkampf-Trucks und Lautsprecher einsetzen.Auch Werbung in Zeitungen oder im Fernsehen ist erlaubt, darüber hinaus Reden in Radio und Fernsehen sowie Werbung in Internetauftritten von Medieneinrichtungen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission hätten sich insgesamt 14 Kandidaten fristgemäß registrieren lassen.