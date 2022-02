Verteidigungsminister Südkoreas und Frankreichs führen Gespräche

Photo : KBS News

Verteidigungsminister Suh Wook hat am Montag in Paris mit seiner französischen Amtskollegin Florence Parly bilaterale Gespräche geführt.Das gab das südkoreanische Verteidigungsministerium bekannt.Bei dem Treffen sagte Parly, Frankreich habe seit langem Bemühungen unternommen, um zum Frieden und der Stabilität in der indopazifischen Region beizutragen. Sie äußerte die Hoffnung, die Kooperation mit Südkorea hierfür zu verstärken.Die französische Verteidigungschefin gab auch Informationen über die Lage in der Ukraine weiter, die Frankreich vorliegen.Sie sagte außerdem, dass Frankreich, Vorsitzland des EU-Rats in diesem Jahr und ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, Anstrengungen unternehmen werde, um zur Denuklearisierung und Schaffung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel beitragen zu können.Beide Minister diskutierten auch über Möglichkeiten der Verwirklichung der umfassenden Partnerschaft im Verteidigungsbereich. Sie einigten sich darauf, in neuen Sicherheitsbereichen wie Weltraum, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz stärker zusammenzuarbeiten.