Erdbeben der Stärke 2,5 im nordkoreanischen Kilju

Photo : YONHAP News

In der Nähe von Nordkoreas Atomtestgelände ist es erneut zu einem Erdbeben gekommen.Ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,5 ereignete sich heute um 6.52 Uhr in Kilju in der Provinz Nord-Hamgyong.Das Epizentrum befindet sich 38 Kilometer nordnordwestlich von Kilju. Das Hypozentrum liegt in einer Tiefe von 29 Kilometern.Es sei als natürliches Erdbeben analysiert worden, teilte das südkoreanische Wetteramt mit.In diesem Jahr wurden insgesamt neun Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 oder höher auf der koreanischen Halbinsel gemeldet.