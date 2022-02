Olympia in Peking: Südkoreas Curlerinnen siegen über Japan

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking haben die südkoreanischen Curlerinnen Japan besiegt und damit ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt.„Team Kim“ setzte sich am Montag mit 10:5 gegen Japan durch. Nach dem neunten End lag Südkorea mit 10:5 in Führung. Japan verzichtete auf das zehnte End und akzeptierte seine Niederlage.Nach sechs Spielen nach dem Prinzip jeder gegen jeden hat Südkorea drei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto. Damit steht das Land gemeinsam mit Großbritannien und Kanada auf Platz fünf.Südkorea kann in den drei ausstehenden Spielen noch aus eigener Kraft den Einzug ins Halbfinale schaffen. Dafür müssen alle drei Spiele gewonnen werden.Südkorea tritt morgen gegen die Schweiz und Dänemark an.