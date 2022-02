USA raten ihren Bürgern von Reisen nach Südkorea ab

Photo : KBS News

Die Vereinigten Staaten haben angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante ihren Staatsbürgern von Reisen nach Südkorea abgeraten.Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) setzten in ihren am Montag aktualisierten Reisehinweisen bezüglich Covid-19 Südkorea auf die Stufe 4 „sehr hoch“, die höchste Stufe. Die Behörde rät US-Bürgern dazu, auf Reisen nach Südkorea zu verzichten.Die US-Behörde ordnet Länder, in denen in den letzten 28 Tagen mehr als 500 neue Covid-19-Fälle pro 100.000 Menschen gemeldet wurden, der vierten Stufe zu.Südkorea stand bisher auf Stufe 3 „hoch“.