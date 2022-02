Nordkorea gibt Gedenkmünzen zum 80. Geburtstag von Kim Jong-il aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des Geburtstags des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il am 16. Februar Gedenkmünzen aus Gold und Silber ausgegeben.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, dass zum 80. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il Gedenkmünzen herausgegeben würden.Auf der Vorderseite der Münzen ist das Konterfei von Kim Jong-il zu sehen. Auch die Formulierung „80. Geburtstag des großen Führers Genosse Kim Jong-il“ ist dort eingeprägt. Auf der Rückseite ist der von Nordkorea als Kims Geburtsort bezeichnete Ort am Fuße des Bergs Paekdu zu sehen.Nach Angaben der Nachrichtenagentur habe eine Münze aus reinem Gold einen Durchmesser von 35 Millimetern und sei zwei Millimeter dick. Eine andere Münze aus reinem Silber habe einen Durchmesser von 40 Millimetern und eine Dicke von drei Millimetern.