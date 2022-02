Photo : YONHAP News

Südkorea will Covid-19-Impfkampagnen in asiatischen Ländern unterstützen.Dieses Ziel bekräftigte Vize-Außenminister Choi Jong-moon in einer virtuellen Sitzung von Covid-19 Global Action Meeting, gab das Außenministerium in Seoul am Dienstag bekannt.Südkorea wolle ein Unterstützungspaket anbieten, das Impfstoffe, Kühlketten und Lagerung umfasse.Auch wolle Südkorea mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten, um entsprechende Programme vor Ort zu unterstützen.An der Konferenz nahmen Vertreter von 16 Ländern und internationalen Organisationen teil. Sie berieten über dringende Maßnahmen, damit bis Mitte des Jahres 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid-19 geimpft werden können.