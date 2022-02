Regierung erwägt Einstellung elektronischer Zutrittskontrolle für Covid-19-Eindämmung

Photo : YONHAP News

Die Regierung überprüft, die als Maßnahme zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie durchgeführte elektronische Zutrittskontrolle auszusetzen.Auch wurde die Absicht angedeutet, die Regeln zur sozialen Distanzierung zu lockern.Jeong Eun-kyeong, die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, sagte in einer Sondersendung von KBS am Montag, man halte es für notwendig, auf die Nutzung von QR-Codes für Besucherlisten zu verzichten, mittels denen Kontaktpersonen in stark frequentierten Einrichtungen ermittelt werden.Jedoch müssten QR-Codes zum Nachweis von Corona-Impfungen weiter verwendet werden, betonte sie. Es würden aber Wege zur Trennung beider Systeme erwogen.Jeongs Äußerung erfolgte, während Bedenken über die Zweckmäßigkeit der Zutrittskontrolle mittels QR-Codes geäußert wurden. Denn die Behörden legen mit ihrem System zur Corona-Reaktion den Schwerpunkt auf Hochrisikogruppen, anstatt auf die sogenannten 3Ts, Testung, Nachverfolgung und Behandlung.Die Überprüfung einer Abschaffung der elektronischen Besucherregistrierung wurde damit erstmals zur Sprache gebracht.