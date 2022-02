Südkorea meldet 57.177 Corona-Neuinfektionen – neuer Höchststand

Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf einen neuen Höchststand gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 57.177 neue Infektionsfälle bestätigt. Damit wurde den sechsten Tag in Folge die 50.000er-Schwelle übertroffen.Die Zahl der kritisch kranken Patienten stieg um acht auf 314.61 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet. Damit wurde die größte Zahl der Todesopfer seit 27 Tagen verbucht. Bisher starben 7.163 Menschen mit oder an dem Virus, die Letalität liegt bei 0,49 Prozent.Mit Stand 0 Uhr am Dienstag kurieren sich 245.940 Corona-Infizierte zu Hause aus.Landesweit sind 26,8 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt. Die Quote kletterte gegenüber dem Vortag um 1,1 Prozentpunkte.Bislang erhielten 57,7 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung. Bei den Einwohnern ab 18 Jahren beträgt der Anteil 66,9 Prozent.