Pentagon: Ukraine würde eventuelle Unterstützung Südkoreas begrüßen

Photo : YONHAP News

Die USA wünschen sich offenbar eine militärische Unterstützung Südkoreas in der Ukraine-Krise, wollen die Entscheidung darüber aber dem Verbündeten selbst überlassen.Dass die Entscheidung bei Südkorea liege, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag vor der Presse.Auf die Frage, welche Art von militärischer Unterstützung die USA sich vom Verbündeten Südkorea wünschten, antwortete er, dass dies die südkoreanische Regierung beantworten müsse.Er sei sich aber sicher, dass die Ukrainer greifbare Hilfe Südkoreas begrüßen würden, hieß es.Man habe bereits gesagt, dass andere NATO-Staaten ebenfalls nach Wegen suchten, um die Ukraine zu unterstützen. Es handele sich aber um souveräne Entscheidungen, die jeder Staat für sich selbst treffen müsse. Er wolle in dieser Hinsicht der südkoreanischen Regierung nicht zuvorkommen, betonte Kirby.