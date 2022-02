Regierung erwägt in Ukraine-Krise nötigenfalls Hilfsmaßnahmen für Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Maßnahmen erörtert, wie südkoreanische Unternehmen in der Ukraine-Krise unterstützt werden können.Nötigenfalls will sie gemeinsame Unterstützungsmaßnahmen der zuständigen Behörden ausarbeiten, für Unternehmen, die Waren dorthin exportieren und dort Aufträge ausführen.Das beschloss die Regierung bei einer Taskforce-Sitzung zur Notfallreaktion auf die Ukraine-Krise unter Leitung von Vizefinanzminister Lee Eog-Weon am Dienstag.Eine zunehmende Instabilität könnte sich auf verschiedene Weise, darunter Störungen in Lieferketten und wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten, negativ auf die gesamte koreanische Wirtschaft auswirken, hieß es.Die Regierung beschloss, über ein Netzwerk von Notfallkontakten mit Unternehmern in der Ukraine, dort tätige Unternehmen und kleine und mittlere Exportunternehmen zu unterstützen. Im Zentrum solcher Bemühungen sollen die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) und der Koreanische Verband für internationalen Handel (KITA) stehen.Auch wurde beschlossen, Meldungen über Schwierigkeiten on- und offline entgegenzunehmen. Im Notfall will die Regierung Ersatz für Bahntransporte organisieren und Sicherheitsmaßnahmen für Unternehmer ausarbeiten.Für den Fall von Versorgungsproblemen bei Rohstoffen, Energie und Getreide sollen wichtige Produkte im Voraus beschafft werden. Durch eine höhere Produktion in Südkorea und Diversifizierung der Importquellen sollen Versorgungsrisiken ebenfalls minimiert werden.Um die betroffenen Branchen zu entlasten, will die Regierung zusätzlich Gas kaufen und Zinsen für öffentliche Kredite in Bezug auf den Getreidehandel senken.