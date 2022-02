Regierung erwägt Einstellung elektronischer Zutrittskontrolle per QR-Codes

Photo : YONHAP News

Die Regierung will das System der elektronischen Zutrittskontrolle mittels QR-Codes offenbar aussetzen.Jeong Eun-kyeong, die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, sagte, eine vorübergehende Einstellung der Erstellung elektronischer Besucherlisten in Verbindung mit epidemiologischen Untersuchungen werde überprüft.Jedoch müssten QR-Codes zum Nachweis von Corona-Impfungen weiterhin verwendet werden, sagte sie zugleich.Die Zugangskontrolle mittels QR-Codes diente dazu, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nachverfolgen zu können. Nach der Änderung der Art und Weise epidemiologischer Untersuchungen, nach der Infizierte selbst ihre Daten eintragen müssen, wurden jedoch Zweifel an der Notwendigkeit solcher Besucherlisten geäußert.Auch wird erwartet, dass die Regeln zur sozialen Distanzierung teilweise gelockert werden. Die aktuellen Regeln gelten bis zum 20. Februar.Ministerpräsident Kim Boo-kyum betonte angesichts der Nöte der Kleinunternehmer und Selbstständigen die Notwendigkeit von Lockerungen.Experten warnten aber vor vorschnellen Entscheidungen, weil ungewiss sei, wann der Höhepunkt der Neuinfektionen erreicht werde. Jedoch habe man bereits über sieben Wochen lang die Kleinunternehmer und Selbständigen dazu gezwungen, zu leiden. Sie seien ebenfalls Bürger der Republik Korea, sagte Kim.Aufgrund der Omikron-Welle wurden in Südkorea den sechsten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um acht auf 314. Innerhalb eines Tages wurden 61 neue Todesfälle gemeldet.Landesweit kurieren sich 245.940 Infizierte zu Hause aus.Ab dem heutigen Dienstag sind Selbsttestkits auch in Convenience Shops erhältlich. Eine Packung kostet 6.000 Won (fünf Dollar). Eine Person darf bis zu fünf Stück davon kaufen.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden teilten mit, dass Corona-Infizierte zu Hause ab Mittwoch verschreibungspflichtige Arzneimittel außer der Anti-Corona-Pille Paxlovid in jeder Apotheke erhalten können.