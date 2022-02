Briefwechsel zwischen Präsidenten Südkoreas und Argentiniens zum 60. Jubiläum der Beziehungsaufnahme

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Argentinien mit seinem Amtskollegen Alberto Fernández Briefe ausgetauscht.Das teilte die Sprecherin des Präsidialamtes in Seoul, Park Kyung-mee, der Presse schriftlich mit.Moon schrieb in seinem Brief, dass beide Länder seit der Beziehungsaufnahme im Jahr 1962 ihre Kooperationsbeziehungen ständig entwickelt hätten und zu einer umfassenden Partnerschaft gelangt seien.Er äußerte die Hoffnung, dass die bilateralen Beziehungen anlässlich des 60. Jubiläums der Beziehungsaufnahme weitere Sprünge machen und das gegenseitige Vertrauen und die Freundschaft zwischen den Bürgern beide Länder weiter vertieft würden.Fernández verwies ebenfalls auf Fortschritte in den Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Staaten. Er bewertete die Beiträge der Koreanergemeinde in Argentinien zur Entwicklung des Landes seit der ersten Einwanderung von Koreanern im Jahr 1965 hoch.Er drückte zudem die Hoffnung aus, dass beide Länder kontinuierlich in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten würden, darunter Wissenschaft und Technologie, Ressourcenentwicklung, Produktion von Wasserstoff und Antarktisforschung.