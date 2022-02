Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse in Seoul hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge verloren.Der Kospi verlor 1,03 Prozent auf 2.676,54 Zähler.Erneut war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap der Ukraine-Konflikt das bestimmende Thema auf dem Börsenparkett.Anleger schienen koreanische Aktien wegen der anhaltenden Spannungen und der Sorge vor steigenden Ölpreisen veräußert zu haben, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von Yonhap zitiert.