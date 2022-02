50 Südkoreaner wollen trotz Aufforderung zum Verlassen des Landes in Ukraine bleiben

Photo : YONHAP News

In der Ukraine halten sich zurzeit noch knapp 200 Südkoreaner auf.Trotz der Aufforderung der südkoreanischen Regierung, das Land zu verlassen, wollen offenbar 50 von ihnen dort bleiben.Mit Stand Dienstag seien nach Angaben des Außenministeriums noch 197 Südkoreaner im Land gewesen. Am Mittwoch würden es schätzungsweise noch 170 sein.Für die Landesleute, darunter Selbstständige und Missionare, würden Schutzmaßnahmen ergriffen. Gleichzeitig würden sie weiterhin zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert.Die Regierung in Seoul hatte am Sonntag ein Reiseverbot für alle Gebiete der Ukraine beschlossen. Demnach gilt Stufe 4 des Warnsystems, was einem Aufruf zur Evakuierung entspricht.Die Botschaft habe für den Zeitraum Dienstag bis Freitag Busse organisiert, damit Südkoreaner auch auf dem Landweg über die Grenze gelangen können. Die Busse fahren einmal täglich von der Hauptstadt Kiew nach Lwiw. Von dort aus können Südkoreaner in Nachbarländer wie Polen und Rumänien ausreisen.