Seoul und Washington sprechen über möglichen Südkorea-Besuch Bidens im Mai

Photo : YONHAP News

Seoul und Washington sprechen offenbar über einen möglichen Besuch von US-Präsident Joe Biden in Südkorea im Mai.Wie am Mittwoch aus diplomatischen Kreisen verlautete, werde die Möglichkeit überpüft, dass Biden im Zusammenhang mit seinem Besuch in Japan Ende Mai auch nach Südkorea kommt. In Japan ist um diese Zeit ein Treffen des Sicherheitsbündnisses Quad geplant.Japanische Medien hatten berichtet, dass Biden eine Einladung des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida nach Japan akzeptiert habe.Mitglied des Sicherheitsbündnisses für den Indopazifik sind die USA, Japan, Australien und Indien. Die Quad-Gruppe wird allgemein als Gegengewicht zu Chinas Einfluss in der Region gesehen.Es wäre Bidens erster Besuch bei den beiden wichtigen Verbündeten in der Region seit seinem Amtsantritt im Januar letzten Jahres, sollte er auch nach Südkorea kommen.Biden würde dann Südkoreas neues Staatsoberhaupt treffen, das am 9. März gewählt wird. Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten Moon Jae-in endet am 10. Mai.