Corona-Patienten bekommen Medikamente auf Rezept ab heute in jeder Apotheke

Photo : YONHAP News

Corona-Patienten, die ihre Erkrankung daheim durchmachen, können ab heute ihre Rezepte in allen Apotheken im Land einlösen.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen gab am Dienstag bekannt, dass Corona-Patienten ab Mittwoch die ihnen verschriebenen Medikamente außer der Anti-Corona-Pille Paxlovid in jeder Apotheke erhalten können.Park Hyang vom Gesundheitsministerium sagte, Patienten müssten ihre Medikamente grundsätzlich von Angehörigen abholen lassen. Alleinstehende Senioren und gefährdete Gruppen könnten diese auch von einer Apotheke im Umkreis zugestellt bekommen.Bisher konnten Covid-19-Patienten Medikamente wie zum Beispiel Fiebermittel nur in den von der Regierung ausgewiesenen Apotheken abholen.Paxlovid ist wie bisher lediglich in 472 bestimmten Apotheken erhältlich.