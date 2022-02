Erwerbstätigenzahl steigt im Januar um 1,13 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Januar um über 1,13 Millionen gestiegen.Es wurde damit den elften Monat in Folge ein Anstieg verzeichnet.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im Januar 26,95 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 1,135 Millionen mehr als im Vorjahresmonat.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte im Vorjahresvergleich um 2,7 Prozentpunkte auf 67 Prozent.Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent.