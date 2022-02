Olympia in Peking: You und Kim beenden Kurzprogramm als Sechste und Neunte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eiskunstläuferin You Young hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking das Kurzprogramm im Damen-Einzel als Sechste beendet.You erhielt am Mittwoch 70,34 Punkte und wurde Sechste unter 30 Teilnehmerinnen. Damit qualifizierte sich die 17-Jährige für die Kür am Donnerstag.Ihre Landsmännin Kim Ye-lim belegte mit 67,78 Punkten den neunten Platz. Sie kann ebenfalls in der Kür starten.Im Zweier-Bob der Männer rangierten Pilot Won Yun-jong und Bremser Kim Jin-su auf Platz 19 unter 30 Teams.Deutschland holte alle drei Medaillen. Es ist das erste Mal in der olympischen Bobgeschichte, dass Sportler aus einem Land alle drei Medaillen in einer Disziplin gewannen.In der Mannschaftsverfolgung im Eisschnelllauf landete das südkoreanische Herrenteam auf Platz sechs. Bei den Winterspielen 2018 in PyeongChang hatte Südkorea in diesem Wettbewerb die Silbermedaille gewonnen.