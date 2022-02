Botschafter: Südkorea und USA erörtern Wege für Nordkoreas Rückkehr zu Dialog

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten erörtern laut einem südkoreanischen Diplomaten Wege, um Nordkorea wieder zum Dialog bewegen zu können.Das sagte der Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck, am Dienstag bei einem Treffen mit Korrespondenten in Washington.Südkorea und die USA wollten den Austausch und die Kommunikation auf hochrangiger Ebene in Schwung bringen, sagte der Diplomat. Dabei wies er auf zwei Telefongespräche der Außenminister beider Länder in diesem Jahr und das jüngste trilaterale Treffen mit Japan in Hawaii hin.Wie verlautete, überprüften Seoul und Washington einen möglichen Besuch von US-Präsident Joe Biden in Südkorea im ersten Halbjahr.Hinsichtlich der Ukraine-Krise äußerte Lee, dass die USA Südkorea oft Informationen über die Lage und ihre Einschätzungen lieferten und die internationale Gemeinschaft um die Kooperation bäten. Südkorea überprüfe umsichtig Möglichkeiten der Kooperation.