Südkorea meldet mit 90.000 Corona-Infektionen neuen Höchstwert

Photo : KBS News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist erneut kräftig gestiegen.Binnen 24 Stunden wurde ein neuer Höchstwert von 90.443 Fällen registriert, gab die für den Seuchenschutz zuständige Behörde KDCA am Mittwoch bekannt.Dies waren über 33.000 Infektionen mehr als am Dienstag. Verglichen mit dem Wert vor einer Woche liegt nahezu eine Verdopplung vor.Ingesamt wurden damit seit Pandemie-Beginn in Südkorea 1.552.851 Ansteckungen nachgewiesen.Die Zahl der Corona-Schwerkranken ist aktuell mit 313 noch vergleichsweise niedrig und veränderte sich zum Vortag kaum.Jedoch besteht die Sorge, dass mit steigenden Fallzahlen in der Omikron-Welle auch mehr Menschen schwer erkranken werden. Diese Erfahrung hatte Südkorea bereits in der Delta-Welle Ende des Vorjahres gemacht, als zeitweise über 1.000 Patienten mit schwerem Verlauf in den Kliniken versorgt wurden.Auch die Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigen aktuell nicht. Heute wurden 39 Todesfälle gemeldet, nach 61 am Dienstag. Insgesamt wurden seit dem Pandemie-Beginn vor zwei Jahren in Südkorea 7.202 Corona-Tote gezählt.Die Sterblichkeitsrate liegt laut den Gesundheitsbehörden bei 0,46 Prozent.