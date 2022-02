Betriebsgewinn von Asiana Airlines übersteigt letztes Jahr 456 Milliarden Won

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines hat letztes Jahr trotz der pandemiebedingt geschrumpften Reisenachfrage ein positives Betriebsergebnis erzielen können.Südkoreas zweitgrößte Fluggesellschaft gab am Dienstag bekannt, dass ihr Umsatz im vergangenen Jahr 4,11 Billionen Won (3,43 Milliarden Dollar) betragen habe. Die Firma habe einen Betriebsgewinn in Höhe von 456,5 Milliarden Won (381 Millionen Dollar) erzielt, während ein Nettoverlust in Höhe von 279 Milliarden Won (233 Millionen Dollar) verbucht worden sei.Der Überschuss wird auf das robuste Frachtgeschäft der Airline zurückgeführt. Ihr Umsatz im Frachtgeschäft legte letztes Jahr um 47 Prozent im Vorjahresvergleich auf den Rekordwert von 3,1 Billionen Won (2,6 Milliarden Dollar) zu.Asiana teilte mit, dass es im vergangenen Jahr fünf weitere Passagiermaschinen umgebaut habe, um mehr Fracht transportieren zu können.Während die Nachfrage nach internationalen Passagierflügen sank, stieg die Nachfrage nach inländischen Passagierflügen im vergangenen Jahr. Mit Inlandsflügen wurde gegenüber 2020 21 Prozent mehr Umsatz gemacht.