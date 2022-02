Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok hat erneut bei einem internationalen Wettbewerb gesiegt.Beim World Athletics Indoor Tour Silver Meeting im slowakischen Banská Bystrica am Dienstag (Ortszeit) siegte der 25-Jährige mit übersprungenen 2,35 Meter.Woo hatte zuvor beim World Athletics Indoor Tour Bronze Meeting im tschechischen Hustopeče am 5. Februar mit einem neuen Landesrekord von 2,36 Metern gewonnen.Es war gleichzeitig die internationale Bestleistung in der Saison 2021/22.