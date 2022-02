Verteidigungsminister Suh wirbt in Norwegen für Kampfpanzer K2

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook hat am Dienstag in Oslo mit seinem norwegischen Amtskollegen Odd Roger Enoksen Gespräche geführt.Bei dem Treffen erläuterte Suh die Vorzüge des südkoreanischen Kampfpanzers K2 Black Panther in Bezug auf ein norwegisches Projekt zur Beschaffung neuer Kampfpanzer.Wenn sich Norwegen für die K2 entscheide, die als Hauptkampfpanzer der südkoreanischen Streitkräfte gedient habe, würde dies nicht nur zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Norwegens beitragen. Der Schritt könnte auch eine wichtige Gelegenheit für eine umfassendere mittel- und langfristige Kooperation zwischen beiden Ländern in der Rüstungsindustrie werden, betonte Suh.Enoksen sagte, Norwegen und Südkorea teilten Werte, und äußerte die Hoffnung auf eine bessere bilaterale Kooperation im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie.Die Zusammenkunft war das erste Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea und Norwegen seit neun Jahren.Suh hatte sich davor mit der norwegischen Außenministerin Anniken Huitfeldt getroffen. Sie tauschten sich über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region aus.Suh bat dabei um die Unterstützung Norwegens, damit Südkorea ein nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat für die Amtszeit 2024/25 werden kann. Er erbat auch die Unterstützung der Regierung in Oslo für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Expo 2030.