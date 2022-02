Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird nächsten Monat in Seoul Konzerte geben.Nach Angaben ihrer Agentur wird „Permission To Dance on Stage – Seoul“ am 10., 12. und 13. März im Olympiastadion von Seoul stattfinden.Zuletzt hatte die Gruppe im Oktober 2019 als Teil ihrer Welttournee Konzerte in Seoul gegeben.Die Konzerte am 10. und 13. März werden online live gestreamt. Das Konzert am 12. März wird auch in Form eines Live-Viewings angeboten, damit Fans weltweit in Kinos die Show live verfolgen können.