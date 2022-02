Internationales Unternehmen aus Südkorea, USA und Japan teilen EU Sorgen über Gesetzentwurf gegen ausländische Subventionen mit

Unternehmen aus Südkorea, den USA und Japan haben ihre Sorgen über einen Gesetzentwurf der Europäischen Union zur Regulierung von Subventionen außerhalb des Unionsgebiets zum Ausdruck gebracht.



Der Koreanische Verband für internationalen Handel (KITA) teilte am Mittwoch mit, dass er gemeinsam mit ausländischen Unternehmensorganisationen der EU-Kommission eine Erklärung vorgelegt habe, in der die Besorgnis der Branchen über Regelungen gegen ausländische Subventionen geäußert werde.



An der Erklärung sind der Verband Korea Business Association Europe und Unternehmens- und Branchenverbände der USA, Japans, Australiens und Indiens beteiligt.



Der Regulierungsvorschlag der EU für Subventionen außerhalb der Unionsgrenzen sieht vor allem eine strikte Zugangsbeschränkung für ausländische Unternehmen vor, die von Subventionen im Ausland profitiert haben.



Die EU-Kommission hatte im Mai letzten Jahres den Entwurf veröffentlicht und Meinungen von Interessenvertretern eingeholt. Derzeit arbeitet sie mit dem Europäischen Parlament und dem Rat an der Nachbesserung der Vorlage.