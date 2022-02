Bildungsministerium will Schüler und Lehrer selbst über Schnelltestung entscheiden lassen

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will die Schüler und Lehrkräfte nicht dazu verpflichten, sich noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres Corona-Antigen-Schnelltests zu unterziehen.Sie würden stattdessen selbst entscheiden, ob ein Test gemacht werde, teilte Bildungsministerin Yoo Eun-hae am Mittwoch mit.Das Bildungsministerium hatte angekündigt, vor dem Beginn des neuen Schuljahres alle Schüler, Lehrer sowie Schulmitarbeiter Antigen-Schnelltests zu unterziehen.Das Ressort will von der vierten Februarwoche bis Ende März insgesamt 60,5 Millionen Schnelltestkits bereitstellen.Angesichts der Kritik an dem Vorhaben verzichtete das Ministerium jedoch auf die Einführung einer Testpflicht. Stattdessen wolle man den Schülern, Lehrern und Beschäftigten in den Schulen nahelegen, zunächst am Tag vor dem Schulbeginn zu Hause einen Test zu machen, hieß es.