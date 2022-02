Präsidentschaftskandidaten starten Werbung

Photo : KBS News

Mit dem Beginn der offiziellen Wahlkampfphase für die Präsidentschaftswahl versuchen die Kandidaten nun, mit Werbung die Wähler von sich zu überzeugen.Die Werbung für den Kandidaten der Minjoo-Partei Koreas ist mit dem Titel „Für Menschen, die Lee Jae-myung nicht mögen“ versehen. Darin werden Gründe für die Antipathie gegen Lee offen genannt. In Form eines Briefs wird zugleich an die Öffentlichkeit appelliert, trotzdem den Blick wieder auf Lee zu richten.Lee Jae-myung sei kein Mensch mit vielen Fehlern, sondern ein Mensch mit vielen Wunden. Die meisten seiner Wunden habe er aufgrund seines Kampfs an der Seite der Schwachen erhalten, so die Werbung.Die Minjoo-Partei will in einer folgenden Werbung die Tüchtigkeit ihres Kandidaten unterstreichen. Hierfür wählte sie einen Song aus, der bei allen Generationen ankommen könnte. Jederzeit, jederorts könne er ohne Weiteres Probleme lösen, heißt es.„Die Fairness und der gesunde Menschenverstand sind zusammengebrochen“. Mit diesem Satz schildert die Partei Macht des Volks in der ersten Werbung den Prozess, wie ihr Kandidat Yoon Suk Yeol herausgerufen von Bürgern zum Präsidentschaftskandidaten wird.Es wird betont, dass Yoon der geeigneteste Kandidat sei, um die verloren gegangene Fairness und den gesunden Menschenverstand wieder herzustellen.Die Bürger hätten Yoon Suk Yeol herausgerufen, um die Verzweifelung von heute in die Hoffnung von morgen zu verwandeln, und ihn wachsen lassen, heißt es.Im Werbelied unterstreicht die Partei das Immobilienproblem der Moon Jae-in-Regierung.Die Gerechtigkeitspartei erklärt in einer Radiowerbung, welchen Sinn eine Stimme für ihre Kandidatin Sim Sang-jung hat.Sim sagt darin, es handele sich um eine gerechte Stimme, die den verdeckten Minderheiten und Schwachen der Gesellschaft gegeben werde.Das Werbelied enthält die Botschaft, dass die Gerechtigkeitspartei eine Alternative für die beiden großen Parteien darstelle.Der Kandidat der Partei des Volks, Ahn Cheol-soo, betont in der Werbung seine Unterschiede zu anderen Kandidaten. Er verweist dabei auf seinen Wehrdienst, die kostenlose Verteilung von Antivirenprogrammen sowie großzügige Spenden. Ahn sei eine zuverlässige und richtige Person, heißt es.Im Werbelied wird die Absicht mitgeteilt, gemeinsam mit den Bürgern mitzugehen.