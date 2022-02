Selbstständige fordern bei Kundgebung Wegfall von Beschränkungen der Öffnungszeiten

Photo : YONHAP News

Selbstständige haben sich zu einer Großkundgebung in der Stadtmitte von Seoul versammelt, um die Abschaffung der Corona-bedingten Beschränkungen der Öffnungszeiten zu verlangen.Ein Verband der von Covid-19 betroffenen Kleinunternehmern organisierte am Dienstagnachmittag vor dem Tor Gwanghwamun in Seoul eine Kundgebung. Die Organisation kündigte an, ihre Geschäfte ab 21. Februar beliebig rund um die Uhr zu öffnen, sollte die Regierung ihren Forderungen nicht nachkommen.Die Gruppe forderte, die Einschränkungen der Öffnungszeiten aufzuheben und auch die Selbstständigen, deren Jahresumsatz eine Milliarde Won übersteigt, in den Kreis derer aufzunehmen, die einen Ausgleich für Verluste wegen Corona-Maßnahmen erhalten können. Verlangt wurden zudem eine rückwirkende Zahlung, eine hundertprozentige Entschädigung sowie getrennte Maßnahmen der Stadt Seoul und anderer Gebietskörperschaften.Zehn Teilnehmer ließen sich aus Protest ihren Kopf kahl scheren. Die Teilnehmer marschierten im Anschluss an die Kundgebung bis zum Präsidentensitz und übergaben dort die abgeschnittenen Haare.