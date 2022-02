Veranstaltung zum 80. Geburtstag von Kim Jong-il in Anwesenheit von Kim Jong-un in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zum 80. Geburtstag des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il eine Veranstaltung in Anwesenheit von dessen Sohn und Machthaber Kim Jong-un durchgeführt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass zur Feier des 80. Geburtstags von Kim Jong-il eine zentrale Veranstaltung zur Berichterstattung am Dienstag vor dessen Statue in der Stadt Samjiyon in der Nähe des Bergs Baekdu stattgefunden habe.In nordkoreanischen Medien wurde nicht darüber berichtet, ob Kim Jong-un bei der Veranstaltung eine Rede hielt oder auf andere Weise eine Botschaft aussandte.