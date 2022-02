Börse in Seoul präsentiert sich erholt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat sich am Mittwoch erholt präsentiert.Der Kospi rückte um 1,99 Prozent auf 2.729,68 Punkte vor.Grund seien die Anzeichen für eine Entspannung in der Ukraine-Krise gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der teilweise Abzug russischer Truppen habe sich auf die Stimmung an der Börse positiv ausgewirkt, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities zitiert. Auch sinkende Ölpreise hätten die Nachfrage nach riskanteren Papieren wieder belebt.Laut Yonhap sähen andere Analysten die Gefahr aber noch nicht als gebannt und es würde voraussichtlich noch bis zur März-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed ein Abwärtsdruck auf den Kursen lasten.