Südkoreas Shorttrack-Läufer gewinnen Staffel-Silber über 5.000 Meter

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking haben Südkoreas Shorttrack-Läufer Silber mit der 5.000-Meter-Staffel gewonnen.Im Finale am Mittwochabend im Hauptstadt-Hallenstadion kamen die südkoreanischen Herren (Hwang Dae-heon, Park Jang-hyuk, Kwak Yoon-gy und Lee Joon-seo) mit einer Zeit von 6:41.679 Minuten als Zweite ins Ziel. Ersatzläufer Kim Dong-wook bekommt ebenfalls eine Silbermedaille.Gold ging an Kanada (6:41.257) und Bronze an Italien (6:43.431).Damit gewannen Südkoreas Shorttrack-Herren erstmals seit zwölf Jahren wieder eine Staffel-Medaille. Bei den Spielen 2010 in Vancouver hatte Südkorea in dieser Disziplin ebenfalls Silber gewonnen.