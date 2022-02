Shorttrack-Läuferin Choi Min-jeong gewinnt Gold über 1.500 Meter

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Wettbewerbe im Shorttrack bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mit einer Goldmedaille über 1.500 Meter durch Choi Min-jeong beendet.Im Finale am Mittwochabend im Hauptstadt-Hallenstadion konnte Choi ihren Titel bei den Winterspielen 2018 in PyeongChang mit einer Zeit von 2:17.789 Minuten verteidigen. Choi hält außerdem den Welt- und den Olympiarekord über 1.500 Meter.In Peking gewann Choi zudem Silber über 1.000 Meter und mit der 3.000-Meter-Staffel der Damen.Silber ging an Arianna Fontana aus Italien (2:17.862) und Bronze an Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2:17.865).