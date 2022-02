Internationales USA stationieren Langstreckenbomber B-52 auf Guam

Die USA haben vier Langstreckenbomber vom Typ B-52 auf Guam stationiert.



Die USA wollten damit Engagement in der Region zeigen, hätten die US-Streitkräfte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch berichtet.



Hintergrund sei die Sorge vor neuen Provokationen durch Pjöngjang anlässlich wichtiger politischer Ereignisse in dem kommunistischen Land.



Nach Angaben der US-Luftwaffe seien die Flugzeuge und 220-köpfiges Personal auf dem Stützpunkt Andersen auf der Pazifikinsel eingetroffen. Einfach gesagt, sei man gekommen, um einen stabilen, sicheren und freien Indopazifik zu unterstützen, wurde Christopher Coleman, Kommandeur des 96. Expeditionsbombengeschwaders zitiert.



Zuletzt gab es Spekulationen, dass Nordkorea aus Anlass des 80. Geburtstags des langjährigen Machthabers Kim Jong-il am Mittwoch und des 110. Geburtstags des Vaters und Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April zu neuen Provokationen greifen könnte.



Um den Geburtstag von Kim Jong-il herum blieb es bislang jedoch ruhig. Die staatlichen Medien hatten seine Verdienste hervorgehoben, darunter beispielsweise die Verbesserung des Verhältnisses mit China.



Unterdessen ließen die USA am Mittwoch offenbar auch ein Aufklärungsflugzeug des Typs RC-135V die südkoreanische Hauptstadtregion überfliegen. Vermutlich sollten Aktivitäten in Nordkorea anlässlich Kim Jong-ils Geburtstag beobachtet werden, hieß es weiter.