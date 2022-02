US-Vizeaußenministerin ruft Nordkorea zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman hat Nordkorea zum Dialog aufgerufen.Nordkorea müsse sich auf eine ernsthafte und nachhaltige Diplomatie einlassen, habe sie am Mittwoch nach Angaben ihres Ministeriums in einem Telefonat mit dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori gesagt.Die Vizeminister hätten in dem Gespräch erneut die Wichtigkeit einer fortwährenden Zusammenarbeit der beiden Länder hervorgehoben, damit die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gelinge.Sherman habe noch einmal deutlich gemacht, dass die USA jederzeit und ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit Nordkorea bereit seien. Damit sei der erneute Aufruf an Nordkorea einhergegangen, sich auf einen ernsthaften Dialog einzulassen.Zudem sei unterstrichen worden, dass die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan und Südkorea in der Nordkorea-Frage sowie hinsichtlich anderen Belangen in der indopazifischen Region von äußerster Wichtigkeit sei, hieß es weiter.