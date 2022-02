Vizeaußenminister trifft UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Zweite Vizeaußenminister Choi Jong-moon hat am Mittwoch den UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Tomás Ojea Quintana, empfangen.Das teilte das Außenministerium in Seoul mit. Quitana war am Dienstag zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen.Choi dankte Quintana für konstruktive Beiträge in den letzten sechs Jahren, darunter die Schaffung von Bedingungen für eine verstärkte Kooperation Nordkoreas mit dem Ausland. Er äußerte die Erwartung, dass solche Bemühungen zur substanziellen Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea führen würden.Quintana sagte, es habe während seiner Amtszeit sinnvolle Fortschritte gegeben. Er wolle auch nach seiner Amtszeit Bemühungen um eine bessere Menschenrechtslage in Nordkorea unternehmen.Es ist der siebte Südkorea-Besuch des UN-Sonderberichterstatters seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016. Er wird in Südkorea Daten für einen Bericht zusammentragen, der im März dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt werden soll.