Hong Sang-soo gewinnt bei Berlinale Großen Preis der Jury

Photo : YONHAP News

Der koreanische Regisseur Hong Sang-soo hat bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin den Großen Preis der Jury gewonnen.Hong wurde am Mittwoch bei der 72. Berlinale für seinen 27. Langfilm „The Novelist’s Film“ mit dem Silbernen Bären, Großer Preis der Jury ausgezeichnet.Der Silberne Bär, Großer Preis der Jury, der von der Jury des Filmfestivals vergeben wird, ist der zweite Preis hinter dem Goldenen Bären für den besten Film.Hong wurde damit das dritte Jahr in Folge bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Er bekam im Jahr 2020 für „The Woman Who Ran“ den Silbernen Bären für die beste Regie und letztes Jahr für „Introduction“ den für das beste Drehbuch.„The Novelist’s Film“ mit Kim Min-hee in der Hauptrolle handelt von einer Romanschriftstellerin, die auf einer Reise zu einer alten Freundin auf einen Filmregisseur und eine Schauspielerin trifft.