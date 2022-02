Außenministerium: 153 Südkoreaner bleiben in Ukraine

Photo : YONHAP News

In der Ukraine befinden sich laut dem Außenministerium noch 153 Südkoreaner.Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch mit.Nach 197 Personen am Dienstag ist die Zahl um 44 gesunken. Unter den 153 im Land Verbliebenen sind etwa 60 Selbstständige und 30 Missionare.Über 40 weitere Südkoreaner wollten bis Donnerstag die Ukraine verlassen, sagte der Ministeriale.Als Vorbereitung auf Eventualitäten wie einen russischen Einmarsch in die Ukraine habe das Ministerium am Mittwoch im ukrainischen Lwiw und dem polnischen Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze vorläufige Büros eröffnet, hieß es weiter.Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft in Polen sagte, dass das Büro in Lwiw Südkoreanern aus der Ukraine bei der Einreise helfen werde.Das Außenministerium hatte mit Wirkung ab Sonntag koreanischer Zeit die Reisewarnung von Stufe 4, ein Reiseverbot, für alle Teile der Ukraine verhängt. Alle dort verweilenden Landsleute wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen und das Land zu verlassen.