Finanzminister Hong nimmt an G20-Finanzministertreffen virtuell teil

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki nimmt per Videoschaltung am Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Jakarta teil.Das teilte das südkoreanische Finanzministerium am Mittwoch mit.Bei dem zweitägigen Treffen ab dem heutigen Donnerstag werden sich die Teilnehmer über Themen wie die Weltwirtschaft, das internationale Finanzsystem und die internationale Besteuerung austauschen.Hong will die Wichtigkeit der Eindämmung der Inflation, eines großen Risikofaktors für die globale Wirtschaft, ansprechen und eine politische Koordinierung vorschlagen, um Lieferkettenstörungen zu beseitigen.Er wird außerdem eine rasche Einigung in Bezug auf noch vorhandene Streitpunkte über eine Digitalsteuer namens Pillar One fordern und entsprechende Folgemaßnahmen vorschlagen.