Vorzeitige Haftentlassung von 1.031 Häftlingen zum Tag der Bewegung des ersten März

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Jahrestags der Unabhängigkeitsbewegung des ersten März werden 1.031 Häftlinge am Freitag vorzeitig freigelassen.Das teilte das Justizministerium am Mittwoch mit.Das Ressort kündigte an, dass am 28. Februar eine weitere vorzeitige Haftentlassung erfolgen werde. Es wurde jedoch nicht bekannt gemacht, wie viele Häftlinge davon profitieren würden.Damit solle angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron die Belegung in den Haftanstalten reduziert werden, erläuterte das Ministerium. Davon profitieren würden viele Häftlinge mit geschwächter Immunität, die sich im Vollzug vorbildlich verhalten hätten und bei denen nur eine geringe Rückfallgefahr bestehe. Dabei handele es sich um Häftlinge mit Grunderkrankungen sowie ältere Insassen.Das Justizministerium beschloss nach weiteren Angaben außerdem, das Untersuchungsgefängnis Seoul Ost für die vorläufige Unterbringung von Häftlingen zu nutzen, um ein dortiges Corona-Cluster in den Griff zu bekommen. Im Zuge des Ausbruchs in der Haftanstalt wurden bis Mittwoch 414 Infektionsfälle bestätigt.