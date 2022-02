Südkorea meldet 93.135 neue Covid-19-Fälle

Photo : KBS News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge die 90.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab am Donnerstag bekannt, dass bis Mitternacht 93.135 Infektionsfälle binnen 24 Stunden bestätigt worden seien.Die Zahl der kritisch kranken Patienten stieg um 76 auf 389.Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um 36 auf 7.238 zu. Die Letalität liegt bei 0,44 Prozent.Landesweit kurieren sich 314.565 Infizierte zu Hause aus.28,5 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind belegt.Bislang erhielten 58,3 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.