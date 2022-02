Vier Fahrzeughersteller rufen rund 38.000 Fahrzeuge in die Werkstätten

Photo : Getty Images Bank

Vier Fahrzeughersteller müssen rund 38.000 Fahrzeuge in die Werkstätten rufen.Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport am Donnerstag mit.14 Modelle oder 38.246 Einheiten seien betroffen, darunter über 33.000 Tesla Model 3 und Y. Es handele sich um einen Softwarefehler, der die Anschnallwarnung deaktivieren könnte.Etwa 200 Fahrzeuge müssten wegen eines Softwarefehlers im Zusammenhang mit der Standheizung in die Werkstatt.Tesla wolle daher ab Freitag Software-Updates installieren.Audi-Volkswagen Korea, Bumhan Mobility und Kiheung Motors rufen rund 5.000 Fahrzeuge wegen eines Fehlers der Fahrgasterkennung und anderen fehlerhaften Bauteilen in die Werkstätten.