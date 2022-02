Halbleiterbranche plant dieses Jahr Investitionen in Höhe von 56 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die koreanische Halbleiterbranche will dieses Jahr über 56 Billionen Won investieren, um Lieferketten zu stärken und ihren Vorsprung zu verteidigen.Das gab der Koreanische Verband der Halbleiterindustrie am Mittwoch bei einer Diskussion in Seoul bekannt, die das Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete. Anwesend waren Vertreter führender Unternehmen in der Halbleiterbranche.Anhand der Ergebnisse einer Befragung von etwa 150 Mitgliedsfirmen nach Investitionsplänen teilte der Verband mit, dass dieses Jahr 56,7 Billionen Won (47,4 Milliarden Dollar) in Südkorea investiert würden.Das Volumen ist zehn Prozent größer als im letzten Jahr, als 51,6 Billionen Won (43 Milliarden Dollar) investiert worden waren.