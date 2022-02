Sport Bogen-Weltcup findet im Mai in Gwangju statt

Der zweite Bogen-Weltcup der Saison 2022 findet im Mai im südkoreanischen Gwangju statt.



Nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag findet der Weltcup vom 16. bis 22. Mai in Gwangju statt, wo auch die Bogen-Weltmeisterschaft 2025 ausgerichtet wird.



Die vorläufige Anmeldung ist inzwischen abgeschlossen. 241 Athleten und 114 Funktionäre meldeten sich an.



Der Weltcup, die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft zählen zu den drei größten Veranstaltungen im Bogenschießen.



Jedes Jahr werden fünf Weltcups auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen. Die jeweils acht Besten bei den ersten vier Turnieren starten beim fünften Turnier, das als Finale dient.