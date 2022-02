Zentralbanken Südkoreas und Indonesiens schließen MoU für Austausch und Kooperation ab

Photo : YONHAP News

Die Zentralbanken Südkoreas und Indonesiens haben ein Memorandum of Understanding (MoU) für mehr Austausch und Kooperation abgeschlossen.Die Bank of Korea gab am Mittwoch bekannt, dass Gouverneur Lee Ju-yeol und der indonesische Zentralbankchef Perry Warjiyo die entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hätten.Die Zentralbanken beider Länder wollen künftig auf den Gebieten Geldpolitik, makroprudenzielle Politik, Finanzstabilität sowie Zahlung und Abwicklung Arbeitsgespräche führen. Sie wollen außerdem Programme für die Verstärkung entsprechender Fähigkeiten durchführen.Lee nimmt virtuell am Treffen der G20-Finanzminister und -Zentralbankchefs teil, das am Donnerstag und Freitag in Jakarta stattfindet.