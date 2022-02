Regierung berät über neue Regeln zur sozialen Distanzierung

Photo : YONHAP News

Die Regierung befindet sich in der letzten Phase der Diskussionen über neue Corona-Schutzregeln, die ab der nächsten Woche gelten sollen.Die Regierung berief am Donnerstag den Ausschuss zur Unterstützung der Rückkehr in den Alltag ein, um das Vorgehen angesichts der Omikron-Welle unter die Lupe zu nehmen.Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, Jeong Eun-kyeong, teilte dabei mit, dass sich die Infektionszahlen als Folge der jüngsten Feiertage zum Mond-Neujahr und der Omikron-Ausbreitung verglichen mit der letzten Woche mehr als verdoppelt hätten. Die Zahl der kritischen Verläufe und der Todesfälle nehme zu.Jeong verwies darauf, dass eine große Ungewissheit darüber bestehe, wann die Welle mit welchen Zahlen ihren Höhepunkt erreichen werde. Daher sei ein stabiles Management der Situation erforderlich, damit das Gesundheitssystem und unerlässliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktionen aufrechterhalten werden könnten, betonte sie.Die Regierung hatte davor mitgeteilt, dass sie teilweise Lockerungen der Beschränkungen für private Treffen und die Öffnungszeiten, derzeit auf jeweils sechs Personen und 21 Uhr, erwäge.Angesichts des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen zeigt sich die Regierung nun aber vorsichtig. In Südkorea wurden den zweiten Tag in Folge mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt.Selbstständige und Kleinunternehmer verlangen den Wegfall von Beschränkungen der Öffnungszeiten. Jedoch warnen Experten vor vorschnellen Lockerungen, weil der Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht wurde.Die Regierung will am Freitag unter umfassender Berücksichtigung der Corona-Zahlen, weiterer Faktoren sowie gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Schäden Maßnahmen zur sozialen Distanzierung präsentieren, die ab kommender Woche gelten werden.