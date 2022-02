Präsident Moon wirbt für Südkorea als stabiles Investitionsland

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat für Südkorea als stabiles, nachhaltiges und attraktives Investitionsland geworben.Südkorea sei unter führenden Ländern von der Corona-Pandemie wirtschaftlich am schwächsten betroffen gewesen und habe einen schnellen und starken Erholungstrend gezeigt, sagte Moon bei einem Treffen mit Vertretern von Unternehmen mit ausländischem Kapital am Donnerstag an seinem Amtssitz.Moon bat um mehr Investitionen in Südkorea und verwies dabei auf die stabile verarbeitende Industrie und die Freihandelsabkommen des Landes. Er erwähnte auch viele Anreize für ausländische Investitionen wie Zoll- und Steuerbefreiungen sowie 22 Regulierungsverbesserungen für Unternehmen mit ausländischem Kapital im letzten Jahr.Moon teilte die Absicht mit, mit weiteren Ländern Freihandelspakte abzuschließen und die Kommunikation mit ausländischen Investoren zu verstärken, um Schwierigkeiten bei Investitionen rechtzeitig beheben zu können.Laut dem Präsidialamt ist das Treffen dafür gedacht, den gestiegenen Status der koreanischen Wirtschaft zu bewerten und für mehr ausländische Investitionen zu sorgen. Letztes Jahr habe das Volumen der ausländischen Investitionen in Südkorea fast 30 Milliarden Dollar erreicht.Anwesend waren über 50 Personen, darunter Vertreter von 24 Unternehmen, einschließlich Pfizer, und von Handels- und Industriekammern der USA, Chinas, Japans und Europas in Südkorea sowie Regierungsbeamte und Organisationsvertreter.